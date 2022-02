Arthur KOHN

Ayant achevé mon cursus universitaire et ayant connu une première expérience professionnelle de trois ans au sein de la société Syng@te, je cherche aujourd'hui à évoluer dans ma carrière.



Mes études de droit m'ont inculqué une sérieuse méthodologie de travail ainsi qu'une culture juridique précieuse en entreprise. Ma licence de sciences politique m'a offert une vue d'ensemble sur l'organisation de notre pays, de notre économie et de notre monde. Mon Master en alternance enfin, m'a permis de concilier théorie et pratique à travers une expérience très riche du monde professionnel.



Aujourd'hui responsable commercial, je cherche à intégrer le monde du vin et à y faire mes preuves.



Téléchargez mon CV:

https://www.dropbox.com/s/8tokbkes421c9g6/CV%20Arthur%20KOHN%202016.pdf?dl=0



Mes compétences :

Management

Marketing

Vente

Negociation

Developpement frontend

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Design graphique

Webmarketing