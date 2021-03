Après avoir effectué une classe préparatoire à l'île de La Réunion, je suis actuellement en 1er année du cycle ingénieur de l'ECAM Lyon. Cette formation est généralistes et me permet d'être polyvalent dans de nombreux domaines tels que la mécanique, l'énergétique, l'électrique et industriel, science des matériaux et informatique.



A l'issu de ma formation, j'aimerais m'orienter dans les énergies renouvelables ainsi que l'environnement.