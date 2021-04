Arthur Martial EBOUNDAN MOTTO

Je suis un jeune camerounais, titulaire d'un licence en Sciences de gestion et travaillant actuellement comment R.A.F à l'ONED et au ROCAME. Je suis de nature timide et peu bavard, j'adore la BD, les comédies, les films de SF et les siries télévisées; sauf celles à l'eau de rose. J'ai une formation de comptable sanctionnée par un CAP Aide-Comptable, j'ai fais également des études en techniques commerciales couronnées par un Bacc G3. Puis je suis entré en fac où j'ai obtenu ma licence en 2007, et pour des raison d'ordre personnelles je n'ai pas fini ma maitrise. Je suis un passionné de l'informatique sous tout sa dimension, j'ai des connaissances en maintenance informatique, en programmation, comptabilité, gestion, création de sites web, et un peu en réseaux informatique.



Mes compétences :

Gymnastique

Gestion

Informatique

Comptabilité