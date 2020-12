Arthur ROUSSEL

Personne sérieuse, impliquée et volontaire



Jai obtenu un bac Scientifique option Sciences de l'Ingénieur en 2018.

Jai ensuite opté pour un DUT Génie Industriel et Maintenance (G.I.M). Obtention : juin 2020.

La formation est pluridisciplinaire et fait appel à des compétences en génie mécanique, en génie électrique, ainsi qu'en gestion de la maintenance.

Lors de ce cursus universitaire, j'ai également suivi une formation à l'habilitation électrique basse tension (opérations d'ordre électrique en référence à la norme NF C 18-510).

J'ai décidé d'approfondir le cursus maintenance sur le plan de la gestion des risques en industrie. C'est pourquoi j'ai intégré la licence professionnelle Gestion des Risques Industriels et Technologiques (LP G.R.I.T) : La formation propose les démarches-méthodes-outils permettant l'identification des risques et leurs moyens de prévention, en y associant les spécificités technologiques et réglementaires de la sécurité et de l'environnement ainsi que les aspects de gestion et de développement durable.



Passionné par l'aviation tant civile que militaire depuis mon plus jeune âge, je m'intéresse à l'actualité aéronautique notamment dans les domaines tels la motorisation et l'architecture des aéronefs. Toujours curieux den apprendre davantage dans ce secteur pour entretenir ma culture aéronautique.

Jai d'ailleurs obtenu mon Brevet d'Initiation Aéronautique (B.I.A.) à l'âge de 13 ans lors de la session 2014.