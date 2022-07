Suite à un Master Nanomatériaux, Industrie, Management, Qualité, je suis activement à la recherche de mon premier emploi en tant que Assistante Ingénieure Qualité. Passionnée et déterminée, je m'investis à 100 % dans tout ce que j'entreprends car j'aime apprendre, relever de nouveaux défis et me surpasser chaque jour.