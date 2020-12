Asmaa ASMAA EL OUALI (EL OUALI)

Lauréate de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Meknes; une formation académique robuste. J'ai bénéficié d'un semestre d'échange dans le cadre du programme international ERASMUS Plus dans l'université Politechnika Lubelska en Pologne;une opportunité riche en échange culturel et riche en apprentissage. J'ai accompagné ma formation académique par plusieurs stages dans différents domaines, ce qui m'a permis d'acquérir une maturité professionnelle.



Actuellement j'occupe le poste d'ingénieur d'études et développement en tant que Safety Designer dans les services qualité de la société Apside (pour le compte de PSA), cette expérience me permet d'approfondir mes connaissances techniques en sécurité niveau 1 et 2 en automobile, et aussi d'employer ce j'avais pris comme bagage de mon ancien poste de leader des roulages DSCDA (Diagnosis of Safety Compliance abd Driving Assesment) : gestion des projets, plannification, management...



Je suis une personne sérieuse, rigoureuse et optimiste avec un bon sens relationnel. Dans mon travail je suis organisée et ponctuelle. J'aime partager mon savoir et surtout apprendre. Travailler en groupe ou individuellement, ne me causent aucun soucis; le but est d'atteindre les objectifs tracés en avance.