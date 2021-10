Asmaa TAJIDI

Je suis officiellement ingénieur d'État en génie industriel option logistique internationale à l'école Supérieure des industries de textile et de l'habillement(ESITH), et normalien des classes préparatoires filière MP.

Tout au long de ma formation en ingénierie, j'ai occupé des stages aux différents secteurs industriels qu'ils m'ont permis d'acquérir des grandes expériences en champ de logistique: gestion de transport, production, qualité.

Je suis proactive, autonome et persévérante, doté d'une forte capacité de travail, d'une grande rigueur intellectuelle, curieuse et responsable.