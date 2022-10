Asmae EL QABACH (ASMAE EL QABACH)

Italo-marocaine d'origine, j'ai choisi Paris pour réaliser mes rêves et compléter mes études.



Suite à différents parcours dans les domaines des sciences sociales, je commence cette année mon Master en Communication et Stratégie des Industries créatives et médias.



Depuis toujours je suis passionnée par l'art et la culture dans toutes ses formes.

J'ai travaillé pendant deux ans pour une revue italienne qui décrypte l'actualité grâce à la sociologie et la psychologie. Des années qui m'ont appris beaucoup sur la société et ses enjeux.



Apres un an d'alternance dans un secteur qui ne me correspond pas (les transports), je suis plus consciente de ce qui me passionne et de mes atouts.



Mon esprit cosmopolite et mon amour pour l'inconnu me rendent aujourd'hui fière de la personne que je suis en train de devenir.



Ad Maiora.