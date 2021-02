Asmar ASMAR

Je suis Arbia Haded, j'ai 26 ans, électricienne de formation. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie électrique de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) depuis 2015, et aujourd'hui je suis titulaire d'un master 2 en "systèmes électroniques et génie électrique" de polytechnique de Nantes.

Au cours de mon parcours universitaire, j'ai effectué plusieurs stages et projets qui m'ont permis d'acquérir des compétences aussi bien techniques et théoriques dans différents domaines de génie électrique tels que: électrotechnique, automatique, programmation, simulation, réseaux et installations électriques, commande machines ...

J'ai travaillé durant une année entre 2015 et 2016, en tant que ingénieur bureau de méthodes. Cette expérience m'a permis d'avoir le premier contact avec le monde professionnel et de développer mon sens d'organisation, d'autonomie et de responsabilité.

Dernièrement, j'ai effectué mon stage de master au sein de la société ARO Welding Technologies, cette expérience m'a permis de développer mes capacités de gérer mon temps et de travailler sur différentes taches au même temps.

Aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi, je souhaiterai attribuer ma contribution à une société dynamique et participer à son développement et grandir avec elle.



Mes compétences :

Corps

Xilinx

Visual Basic

VHDL

Sorties

Solidworks

SQL

Pascal

PSPICE

ModelSim

Microsoft Visual C/C++

Matlab

LabVIEW

HTML

C++

C Programming Language

Autocad