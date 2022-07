Assane NDIAYE

Je suis un jeune sénégalais diplôme en transport et logistique qui aime le challenge et les défis, avec comme objectif mettre en oeuvres mes connaissances, mes compétences au service de votre entreprise pour vous épauler efficacement à atteindre les objectifs fixés par la direction, servir dans le milieu professionnel et participer au développement de mon pays, du continent africain pour un monde meilleur.



Mes compétences :

Gestion des stocks, des commandes et des moyens

Gestion et organisation de réseaux de transport

Connaissance système Gaindé 2000 et Orbus

Transport et Logistique, Supply Chain

Dédouanement import/export