Assétou SYLLA (BAYA )

Bonjour



Je m'appelle Assétou Baya j'ai 21 ans j'habite à Villiers-le-Bel.





Je suis a la recherche dun emploi en tant quhôtesse daccueil, . Ayant déjà fait plusieurs emplois intérimaires en tant qu'assistante administrative et hôtesse d'accueil mes missions étaient (laccueil téléphonique et physique, prendre des rendez-vous, trier, archiver et distribuer les courriers, utiliser les logiciels bureautiques Word Excel et Microsoft, orienter les clients). Cela me permettra de mieux connaître le secteur afin de valider mon projet professionnel ainsi de mettre en oeuvre mes qualités et mes compétences professionnelles dans votre entreprise.