Je m'appelle Assia Ikerchalene.

Je suis intéressée par le développement web et la conception web et je suis passionnée par le codage. J'ai réalisé une formation en seconde qui m'a permis de découvrir le codage informatique. En effet, j'ai appris le langage HTML ainsi que le CSS. Pour ces raisons, j'ai souhaité me convertir dans le secteur du numérique. Je suis actuellement en 1ère année de Licence professionnelle, Métier de l'informatique, Application web.



Dans cette formation j'ai développé plusieurs compétences :

HTML et CSS, XML

JavaScript

Ordinateurs et périphériques

Les différents système d'exploitation : Windows, MacOs, Linux

Hébergement et référencement

Algorithme : Scratch

Logiciel : Microsoft Office

CMS : Wordpress, WIX

Respect des droits et protection des données

Ergonomie des interface et contenus visuels



Je suis à la recherche d'un stage de fin d'année pour mettre en pratique ces compétences dans le développement web.



Assia Ikerchalene

#developpeur#univesitédeLimoge#stage