Mon objectif principal est de me sentir utile auprès des plus démunis en subvenant rapidement et efficacement à leurs besoins tout en maintenant leurs droits. J'aime prendre des responsabilités, je suis apte à trouver des solutions raisonnables et à évaluer les risques potentiels. La recherche de l'équité, de l'égalité, de la justice et mon altruisme me conduisent à choisir le domaine de l'humanitaire.