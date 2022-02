L’Association pour l’Appui à la Promotion des Enfants Déshérités (APED) est une association à but non lucratif, apolitique et de droit Togolais créée le 18 Octobre 1998, reconnue par le Ministère de l’Intérieur et de Décentralisation comme association sous le N° 1073/MISD-SG-DAPSC-DSC. Son siège est établi à Assahoun dans la préfecture de l’AVE.



L’Association APED a pour but de contribuer à l’amélioration de la situation sociale des enfants déshérités au sein de la population rurale et urbaine afin de leur permettre de prendre la relève dans l’efficacité pour un développement durable.



Les objectifs poursuivis par APED sont entre autres:

1- Amener les parents à être plus responsables de leurs enfants ;

2- Améliorer ou subventionner l’éducation des enfants déshérités ;

3- Aider à la mise en place des infrastructures socio-éducatives et sanitaires ;

4- Assurer la formation professionnelle aux jeunes filles déscolarisées ;

5- Lutter contre l’esclavage, le travail et le trafic des enfants ;

6- Diversifier et augmenter les sources de revenus des parents des enfants.



Mes compétences :

Rigueur

Travail en Groupe