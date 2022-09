Association De Directeurs ARDESS

L’Association Régionale des Directeurs de l'Économie Sociale et Solidaire regroupe des directeurs du secteur social et médico-social. Créée en 1974 d’une volonté commune de directeurs de se regrouper et de se structurer pour mieux appréhender les évolutions du métier, l'ARDESS s’étend sur l’ensemble de l'Occitanie (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) et des départements limitrophes et s’organise autour de pôles départementaux.



Avec plus d'une centaine de membres représentant plus de 150 établissements, l'ARDESS poursuit sa démarche de rassemblement et d’union entre les personnes exerçant des fonctions de direction (directeurs, directeurs-adjoints, directeurs généraux, cadres de direction…) ou s’y préparant (étudiants CAFDES).



Notre volonté est de proposer aux professionnels la possibilité de rejoindre un réseau qui agit en complément des associations sectorielles que vous fréquentez habituellement. Cette diversité de profils occupant des postes dans le social comme dans le médico-social est une véritable force puisqu'à travers des rencontres départementales et régionales, ces échanges permettent une meilleure connaissance des pratiques et un enrichissement aussi bien personnel que professionnel.



Afin de faciliter les contacts entre directeurs et garder sa logique de proximité, l’ARDESS est organisée par département avec à la tête de chacun d’entre eux, une équipe départementale et un délégué qui animent et coordonnent les actions sur ce territoire lors de rencontres locales. Celles-ci permettent de nouer des contacts et de développer l’entraide et la solidarité entre les membres.



Enfin des journées de formation « Les Jeudis de l’ARDESS » sont proposées. L’objectif est de fournir aux directeurs des outils pour appréhender les situations techniques, auxquelles ils sont confrontés, avec pertinence et efficacité. L’approche est donc à la fois concrète, diversifiée et actualisée.



Pour plus d'informations consultez notre site Internet : http://ardess.com/