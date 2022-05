Association Humanitaire BAOBAB D'AFRIQUE

Association d'Echange et de Solidarité Internationale BAOBAB DAFRIQUE est une Association Togolaise dappui au développement local et participatif et dauto-promotion des communautés à la base. Elle vous propose stages d'études, camps chantiers international, tourisme solidaire tout au long de l'année ainsi que l'accompagnement de vos projets humanitaire et sans oublié le parrainage des enfants défavorisés.



Site Web: http://www.baobabdafrique.asso-web.com



E-mail: baobabdafrique@hotmail.fr



Whatsapp messenger +228 91 28 69 74 /



B. P: 13938 Lomé - TOGO