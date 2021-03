Association M.E.D

Nous sommes une Association de solidarité Internationale dénommée :Maison des Enfants Déshérités ( M.E.D ) œuvrant en France et en Afrique.



En Afrique, nous avons un Orphelinat de 14 orphelins et enfants Vulnérables

Notre objectif est:



* Promouvoir l'éducation et la formation professionnelle des enfants déshérités en vue d'un développement humain durable; harmonieux ; participatif et intégral.

*Lutte contre illetrisme

*D'œuvrer pour l'épanouissement des enfants orphelins et vulnérables(oev) à travers leur insertion sociale et leur scolarisation.

*Accompagner et appuyer aussi les tuteurs(trices) dans la réalisation d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) avec les crédits sans intérêts.

*Réaliser les activités de sensibilisation pour combattre le VIH/Sida et le paludisme avec le planning familial , ainsi que les thématques environnementales.

* Faire du camp chantier

Contactez :

www.associationmed.org

E-mail:amed@associationmed.org

France : 06 18 12 15 04

En Afrique :(00228) 91 02 03 44 //(+228) 91 37 33 47



Education

Organisations humanitaires

Association loi 1901

Enfance

Pauvreté

Hergement