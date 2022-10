Astrée ASTRÉE DÉTECTIVES (ASTRÉE DÉTECTIVES )

Https://www.astreedetectives.fr/



Détective privé à Rouen.



Nous proposons des services d'investigations pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les assurances.

Nous fournissons des filatures et des surveillances pour défendre vos intérêts ainsi que lever vos doutes.

Il faut savoir que nos rapports circonstanciés sont recevables en justice, vous pourrez donc apporter une preuve recevable pour des procédures judiciaires avant et même pendant.



Nous sommes une entreprise agréée par l'établissement public qui est le CNAPS.

Notre zone d'intervention est : La Normandie, l'Île-de-France, La Picardie.



Notre site propose plusieurs onglets qui vous permettent de voir la présentation de l'entreprise, mais aussi de la profession.

Grâce à ceci, vous pourrez mieux cerner le métier de détective privé.

Sur le site, nous mettons aussi les services proposés par Astrée Détectives.



Nous proposons aussi sur notre site un annuaire avec des professionnels de confiance en fonction de votre région.



Les services proposés:



Particuliers :



Adultères

Négociation de prestation compensatoire

Révision de la pension alimentaire

Garde denfants

Recherches de personnes disparues

Enquête de succession

Enquête Généalogique

Protection des mineurs

Affaire pénale (vol, viol ; agression sexuelle; harcèlement moral ou sexuel)



Entreprises/ Collectivités Locales/ Assurances :

Arrêts maladies abusifs

Concurrence déloyale

Clause de non-concurrence

Travail Dissimulé

Enquête environnementale

Fraude à l'assurance

Dépôt sauvage

Tags

Affaire pénale (vol ; agression sexuelle; harcèlement moral ou sexuel)



N'hésitez pas à vous renseigner et à nous appeler !