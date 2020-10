Astrid BODIN

Psychologue en poste en CMPP (AIDAPHI)



Suivis thérapeutiques individuels d'enfants et adolescents présentant des troubles de la relation/du comportement/des difficultés scolaires/ une déficience intellectuelle/ des troubles psychiques.



Pluridisciplinarité : éclairage clinique lors des réunions et temps informels.



Groupes thérapeutiques : co-animation et régulation d'un groupe conte, d'un atelier jeux d'écriture et d'un groupe à médiation multiple.



Formation continue : lectures, conférences, colloques.

Véhiculée, Mobile dans toute la France.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Rédaction

Travail en équipe

Aptitudes relationnelles