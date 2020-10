Astrid DOUEZY

Diplômée d'un Master Manager Ressources Humaines au sein de l'école ISEFAC RH (Groupe IONIS), je suis à la recherche d'un poste au sein de votre entreprise en tant que Chargée de Projets Ressources Humaines / Généraliste RH / HR Business Partner.



Ayant effectué plusieurs missions professionnelles dans le domaine des RH (4 mois en CDI au sein de la société ORPEA, 1 an de mission d'intérim au sein de la filiale du Groupe SUEZ - Suez Smart Solutions, en tant qu'Assistante RH, 2 années et demi d'alternance dans le cadre de mes études dans diverses sociétés (STET & Goodyear Dunlop Tires France), j'ai pu acquérir de nombreuses compétences dans le domaine des Ressources Humaines. J'ai su développer un sens des relations humaines et du contact humain qui est important au sein des entreprises, ainsi que le goût du travail collaboratif.



J'ai su madapter à différents environnements culturels et professionnels ainsi quau travail en équipe qui me semblent être des prérequis indispensables dans le domaine des Ressources Humaines.



Je suis dotée d'un bon relationnel et d'un bon rédactionnel. Je suis rigoureuse, organisée, autonome et je sais m'adapter à tout type d'environnement.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur des sujets liés aux RH ou sur des opportunités que vous avez au sein de votre structure.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Ethnos

Peoplesoft

Freemind

Microsoft Access

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint