Asya OZYILMAZ

Je cherche un travail dans le secteur du commerce en tant que: Employée Commerciale polyvalente en CCD, CDI à temps partiel

Je suis intéressée par un travail en semaine et en weekend.

Je suis disponible dès maintenant.

De nature curieuse, je me suis inscrite dans une formation BTS MCO (Mangement Commercial opérationnel) en alternance pour l'année 2023 pour développer mes compétences et mes connaissance dans le commerce.

Je cherche une entreprise qui peut m'accueillir pour que je puisse suivre ma formation en alternance BTS MCO que doit commencer en Septembre 2023.

Je suis prête à travailler sur Paris 20ème



Mes compétences :

Dynamique

Persévérance

Esprit d'équipe

Organisée