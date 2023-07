Qui sommes-nous ?

ATELIER LATTE est un atelier darchitecture dintérieur. Son équipe est un duo formé par Lauriane et Diane, toutes les deux architectes dintérieur.

Authentique et fiable, notre duo est attaché à ses origines alsaciennes. Ses valeurs - aussi bien dans la vie que dans le travail - sont celles du respect, de la durabilité et la valorisation du local.



Quelles sont les valeurs de notre atelier ?



Apporter un regard contemporain toujours sur mesure et à l'écoute de vos besoins

Retrouver de la couleur dans nos intérieurs et sculpter la lumière

Créer des univers qui vibrent avec l'histoire des murs et de ses habitants

Concevoir et rénover de façon durable en valorisant la beauté de l'artisanat et nos savoir- faire locaux



Que proposons-nous ?

Notre atelier accompagne toute personne, particulier ou professionnel, ayant un projet de rénovation. Nous intervenons sur tout type de bâtiment existant et œuvrons non seulement à le respecter mais aussi à le sublimer avec nos idées. Dans cet atelier, nous partageons notre passion du beau en symbiose avec nos clients, le tout orchestré autour des valeurs chères à notre entreprise.

De l'aménagement dune pièce à vivre à un projet de rénovation architecturale globale

De l'esquisse à la maîtrise d'œuvre

Du particulier au professionnel

Dun pack de mission prédéfini à une mission sur-mesure

Services proposés :

Agencement sur mesure, Agrandissement de maison, Aménagement de combles, Aménagement de salon, Aménagement intérieur, Conception de cuisine, Conception de salle d'eau, Conception de salle de bain, Conseil en couleur, Rénovation complète, Rénovation d'appartement, Boiserie murale, Conception d'entrée, Conception d'éclairage



Périmètres :



Bergheim, Colmar, Marlenheim, Meyenheim, Molsheim, Mulhouse, Obernai, Saverne, Strasbourg, Sélestat



Informations professionnelles :



Diane KUHN Architecte d'intérieur Co-fondatrice de ATELIER LATTE Diplôme dArchitecte dEtat



Lauriane HUNTZINGER Architecte d'intérieur Co-fondatrice de ATELIER LATTE Diplôme Licence en Design Global Diplôme Master Design dEspace Couleur Lumière et Environnement