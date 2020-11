Atelier SOLIDAIRNET

J'ai débuté l'informatique sur un ordinateur de 300L qui ne stockait que des caractères et parlait le GAP. Après l'usage de DBase et Clipper j'ai découvert HTML, puis PHP.

Aujourd'hui je veille en mode 2.0, je suis un CATIC, un conseiller et Assistant en Technologie de l"information et de la communication. Ma mission est de permettre à un public le plus large possible d'utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC), et nottament dans le cadre de la recherche d'emploi. J'assiste doc des utilisateurs pour leur faciliter la prise en main et l'utilisation d'outils informatiques en ligne ou pas.



Mes compétences :

Pédagogie

Bureautique

Réseaux sociaux

Internet