Athanase COMPAORÉ

2000-2008: Directeur de bureau d'études en conseils et stratégie dans l'eau, l'environnement et l'assainissement et Président comité technique consultatif du Partenariat Mondial de l'eau pour la région Afrique de l'Ouest ( GWT/TAC)



1995- 2000: Directeur général de l'eau du Burkina Faso et cumulativement Président du Conseil d'administration de la société national de l'eau et de l'assainissement ( ONEA)



1992- 1995 : Directeur régional de l'Eau du centre -ouest du Burkina Faso



1989- 1992: Chef de programme hydraulique de vulgarisation des équipements solaires dans le domaine de l'eau potable sous financement 6ème Fonds Européen de Développement



