Athmane OUAHAB

Je suis titulaire d’un doctorat. Je possède une solide connaissance en énergétique urbaine basée sur la combinaison de mes recherches scientifiques et liée intrinsèquement à mon expérience professionnelle d’architecte du bâtiment. La combinaison de ces champs m’a permis de murir ma vision à la problématique énergétique et pouvoir enseigner à tous les niveaux de la formation d’ingénieurs dispensée. Je possède également d’excellente aptitude à la communication verbale et écrite avec un large éventail de public en trois langues (français, anglais et arabe).



Mes compétences :

CAO

Développement durable

Urbanisme

Environnement

Architecture

Efficacité énergétique

Conseil

Pédagogie