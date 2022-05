Aude CORDA

Consultante en Marketing Direct et développement



Mon rôle : Proposer de nouvelles idées aux clients, développer leur portefeuille, modélisation d'opérations spécifiques (type d’opération, coût de celle-ci, impact sur les clients….), avec un suivi (objectifs, CA,…..)

Gestion de la relation commerciale, Facturation, gestion des objectifs clients, formation et suivi des équipes sur le terrain pour les opérations montées.

Trouver de nouvelles idées pour faire face à la concurrence, organiser des opérations dans les différents lieux de ventes, (PLV, mise en place d'animations spécifiques..), gestion et analyse des statistiques de ventes effectuées à la FNAC par point de vente, type de produits, conseiller les entreprises dans leur stratégie de développement et de recrutement clients pour toucher un nouveau public, tout en respectant les budgets alloués à travers différents types de campagnes (emailings, réseaux sociaux, prospection B to B, B to C...).



Représentation lors de salons (E-marketing, SECCA, DEVCOM, VAD...)



Secteurs: Médias, Loisirs, communication...



Mes compétences :

télémarketing

recrutement

Loisirs

marketing

gestion d'un portefeuille clients

encadrement

B to B

E-marketing

B to C

Presse