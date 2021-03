Aude DE L'ESTOURBEILLON

Au sein du pôle Conseil, je recherche des Consultants et Chefs de projet Energie, des Consultants et Chefs de projet SIG, et des Consultants Recette et Test Managers Banque/Assurance.



Actuellement, je recherche des :



- Consultants Juniors Energie (Smart Grid...)

- Chefs de projet Energie

- Consultants Juniors et Confirmés SIG

- Chefs de projet SIG

- Consultants et Chefs de projet Industrie Scada

- Consultants Confirmés GMAO

- Consultants Recette

- Test Manager



Rejoignez-nous en m'envoyant votre CV à l'adresse suivante adelestourbeillon@partenor.com



Mes compétences :

Energie

Recrutement

Ressources Humaines

Formation

Assurance

MOA

SAP

Java EE

AMOA

Distribution

Banque

Recette fonctionnelle

MOE

Industrie

Gestion des ressources humaines