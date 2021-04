Aude LE ROUZIC

J'apporte mon expertise en Assurances et Courtage auprès d'une clientèle de particuliers et d'indépendants professionnels.

Ma Mission est de vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vous conseiller dans votre activité professionnelle.



Prévoir votre protection, celle de vos proches, de vos collaborateurs et de vos biens c'est garantir la réussite de vos objectifs. Adapter cette protection aux évolutions c'est aussi garantir la pérennité de vos projets.



La confiance est essentielle dans notre relation.

La proximité, la réactivité, le service déterminent votre satisfaction.