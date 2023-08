Audrey ADELINE

Actuellement, je suis assistante qualité opérations. J'ai un CDD qui se termine fin décembre. C'est pourquoi je recherche un emploi à partir du 02 janvier 2024.

Suite à plusieurs expériences professionnelles, je souhaiterais maintenant un poste d'animatrice QHSE. Idéalement, j'aimerais intégrer une PME qui a pour projet de mettre en place ou d'améliorer son système QHSE ou l'une de ces composantes. En fonction de la charge de travail, j'ai aussi la possibilité d'avoir une double casquette comme des tâches de secrétariat ou participer au achats ou toutes autres tâches qui seraient utile dans votre entreprise.

Aujourd'hui, je recherche un poste stimulant et polyvalent.

Pour faire plus ample connaissance, n'hésitez pas à me contacter.