Audrey BAFOIL

Le résumé est "la présentation abrégée, orale ou écrite, qui rend compte de l'essentiel." Par conséquent, pour me présenter, je ne vais pas faire un raccourci de mon CV. (Déjà vu et pas assez complet si l'on veut rendre compte de l'essentiel...)

Je pense que l'essence de chacun est influencée par nos expériences. Par conséquent, lorsque je souhaite découvrir une personne, je m'interroge autant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle. Et si par chance nous arrivons à déceler un peu cette essence, il est plus facile de travailler avec cette personne et d'en voir ses compétences.



A mon sujet, il faut savoir que j'ai grandi dans une exploitation agricole et que j’ai eu l’opportunité de travailler dans le restaurant de ma famille. Ces influences positives sont les plus importantes me concernant. Grace à cet environnement et ces expériences favorables, j’ai beaucoup appris. Cela m’a permis de développer diverses aptitudes très bénéfiques pour réaliser mon parcours scolaire ainsi que pour m’intégrer dans le monde professionnel.

De ce fait, j'ai une attirance pour le commerce et l'alimentation. J’affectionne particulièrement le monde du commerce notamment pour son caractère social. En effet, j’apprécie le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir échanger avec elles. C’est par les échanges que l’on peut apprendre de nouvelles choses et de pouvoir se remettre en question afin de s’adapter aux besoins nouveaux. Le commerce est selon moi le miroir du monde qui évolue.



Mes compétences :

Convainvre

Fédérer

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Analyser écouter réfléchir agir

Analyser les besoins et définir les objectifs

Trade Shows

