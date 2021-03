Audrey BATY

AGENT ANIMALIER EN RECHERCHE ACTIVE DE POSTE



MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE FRANCE



Forte d’expériences enrichissantes et complètes acquises dans le domaine du soin animalier grâce à plusieurs stages effectués en parcs et refuges, je cherche activement un poste de soigneur animalier.



Autonome, méthodique et rigoureuse, j’ai le goût pour le travail en équipe, la préservation, le bien-être et à la protection de la faune.



Je reste à votre écoute pour toutes nouvelles missions dans ce domaine.



Mes compétences :

Expérience dans l'environnement zoologique

Bonnes compétences en communication orale et écrit

Amour pour les animaux

Prudence, polyvalence

Sens de l'observation

Bonne résistance et condition physique

Patience, rigueur, sang-froid

Adaptabilité