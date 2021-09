Audrey BULOT (SUDERMANN)

Intéressée par le travail et son étude jai initialement suivi une formation de juriste en droit du travail durant laquelle jai pu étudier les Ressources Humaines puis je me suis tournée vers lergonomie avec lenvie de permettre non seulement un épanouissement au travail de tous les salariés mais également de le concilier avec les besoins et intérêts de lemployeur. Cependant lexercice de la discipline ne me permettait pas, en Alsace, de satisfaire mes aspirations professionnelles. Mon intérêt pour le côté humain, la gestion du quotidien et de ses difficultés dans une entreprise ainsi que laccompagnement des salariés vers une satisfaction et une évolution professionnelle ma naturellement reconduit vers les Ressources Humaines. Aussi, après ma dernière expérience jai suivi une formation de Gestion des Ressources Humaines afin de compléter et mettre à jour mes compétences en vue dune reconversion.