Audrey CAMICI

Graphiste - Infographiste passionnée et ambitieuse.

Graphisme : identité visuelle, étude de plusieurs solutions graphiques

Édition : mise en page, travail couverture livre, illustration

Publicité : campagne pub, plv, Street marketing, packaging, brainstorming, plan media, réseau sociaux

Animation : page personnalisée en flash, animation 2D, en cours de formation sur After Effects

Illustration : fait main ou infographie, photomontages et Artwork



Mes compétences :

Créativité

Adobe Flash CS5

Adobe Illustrator

Études marketing

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Illustration

Design graphique

Réseaux sociaux