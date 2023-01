Auto entrepreneur depuis 2019

Je conçois et realiser des plans , conception 3D avec rendus réalistes d'aménagements interieurs et extérieurs .



Je travaille avec des architectes, agences immobilières et entreprises de paysagiste .



Mes compétences :

Operateur sureté aéroportuaire à l'aéroport ROISSY

Gendarme volontaire reserviste

Conceptrice paysagiste

paysagiste

conseiller entreprise

developpeur web et mobile