Audrey CHAUDANSON

Après avoir dirigé pendant près de 10 ans, lactivité Encapsulation au sein de la société Chanel Parfums Beauté, j'ai cherché à développer mes compétences en suivant une formation de Management spécialisée dans les domaines de lInnovation, de la Qualité et de l'Environnement à lEcole Centrale de Marseille. J'ai ensuite intégré la société CERESINE pour prendre la direction du Laboratoire et de l'activité R&D en général.



Ayant développé ma thèse professionnelle sur le règlement Reach et son intégration au sein des PME, j'ai ajouté à mon profil des compétences en matière de gestion dactivité règlementaire.



Mes compétences :

Gestion de Laboratoire

Gestion de projets

Encapsulation

Cosmétique

Réglementation produit

Recherche et Développement

Contrôle qualité