Audrey COL

A la suite d'études et de premières expériences techniques qui m'ont spécialisée dans l'étude de la chimie des Matériaux, je mets mon goût prononcé pour les techniques expérimentales au service des projets de Recherche et/ou Développement auxquels je participe.

Ma curiosité scientifique et technique me pousse à chercher plus loin dans la compréhension et l'investigation, ainsi qu'à m'intéresser aux implications et conséquences de mes études et actions.



Mes compétences :

Caractérisation électrique

Chimie Inorganique

Chimie analytique

Caractérisation mécanique

Caractérisation des matériaux

Caractérisations physico chimiques

Chimie organique

Caractérisation matériau et assemblage

Forge NxT 3.0/3.1 et Thercast NxT 1.0/2.0