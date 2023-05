Audrey FOULON

Graphiste promue Directrice Artistique, à Laon (Aisne 02), puis Reims (Marne 51) pour la société TVE (Transparences Vidéo Evènements) pendant plus de 12 ans, j'ai pu enrichir mes connaissances et mes compétences dans le domaine de la communication.



Graphiste freelance pendant 4 ans à Saint-Quentin, j'ai occupé conjointement différents postes : formatrice professionnelle, opératrice pré-presse (maîtrise de la chaîne graphique), Directrice Artistique (DA) : je suis totalement autonome dans mon travail.



Je quitte (fin mars 2019) un poste de responsable de communication dans une société proche de Sens (Yonne 89) après avoir réalisé toute la communication de deux sociétés (France et international), pour me consacrer à ma micro-entreprise.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 06 64 12 56 45, je répondrai à toutes vos questions dans les meilleurs délais.



Mon site web : https://www.graphanco.com



Mes compétences :

Directrice artistique

Graphiste

UI designer

Adobe

SEO

Gestion de contenu

Administration réseaux

Conception graphique

Gestion de projet

Chaîne graphique

Photographie

Arts graphiques

CMS

Design graphic

Responsive design