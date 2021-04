Dynamique, je recherche à m'investir dans un nouveau challenge professionnel !



Mes compétences principales :



* Animer une équipe, une formation

* Gérer des dossiers administratifs, RH et de formation

* Maîtriser des dispositifs de formation et les financements

* Accompagner différents profils dans différents secteurs d'activité

* Suivre le plan de formation et le budget



* Etre à l'aise sur le numérique

* s'adapter facilement