Audrey GASNIER

Bonjour et bienvenus sur mon profil Viadeo,



Mon autonomie et ma polyvalence me permettent de répondre efficacement aux demandes variées d'un manager.

La satisfaction de mon supérieur et de ses équipes est ma principale motivation. Afin d'y parvenir au mieux, je prête la plus grande attention au respect des délais et à mon organisation.

L'implication, la polyvalence et la priorisation des tâches sont mes meilleurs atouts pour la réussite de ma mission.



Mes compétences :

Saisie informatique

Réactivité et sens de l'initiative

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Adaptabilité à différents environnements

Force de proposition et créativité

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint