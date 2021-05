Audrey GOMEZ (DIRNINGER)

Après une carrière dune 20aine dannées dans le marketing et les achats où jai managé et développé les compétences de mes collaborateurs, jai choisi de me recentrer sur ce qui est vraiment ma vocation, les relations humaines, la relation daide, laccompagnement et le développement personnel.

A un moment de notre vie, nous ressentons tous le besoin de changer, davancer, dévoluer mais parfois, il nous est difficile de faire le premier pas, damorcer un changement, de se lancer vraiment que ce soit par crainte de linconnu, de certaines barrières sociales, de croyances ou dun blocage irrationnel.

Je vous propose de vous accompagner avec bienveillance et déontologie, afin que vous puisiez en vous les ressources nécessaires pour avancer vers votre objectif, vous sentir plus heureux, que ce soit personnellement, sentimentalement ou professionnellement.

Certifiée praticienne en Hypnose Ericksonienne et en Nouvelle Hypnose, en Programmation Neuro Linguistique thérapeutique (PNL), en Neurothérapie Corporelle & Mouvements Oculaires (NMO) et en Emotional Freedom Technique (EFT), je vous aide à surmonter vos peurs, à lever vos freins ou blocages, à vous libérer de vos addictions à travers des outils simples, efficaces et 100% naturels.



J'accompagne enfants, adolescents et adultes, à puiser dans leurs ressources personnelles pour amorcer le changement et atteindre leurs objectifs, dans un climat motivant, enthousiaste et bienveillant :



-Se libérer d'un poids (traumatismes, kilos...)

-Arrêter la cigarette, et autres addictions (jeux d'argent et vidéo, sucre, alcool ...)

-Ne plus être prisonnier(ère) de ses émotions (stress, timidité, colère, tristesse...), de ses peurs, de ses angoisses, de ses TOC...

-Regagner et développer la confiance en soi (confiance, estime, affirmation, réussite aux examens, prise de parole en public, entretien d'embauche ...)

-Développer son potentiel et ses compétences (carrière, positivité...)

-Passer un cap difficile (choix de vie personnel ou professionnel, rupture, deuil ...)

ou tout simplement faire le plein dénergie, d'équilibre et de bien-être.



Pour que chacun(e) se donne la chance de CHANGER et de REUSSIR !



Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/savigny-sur-orge/audrey-gomez-savigny-sur-orge



MES COMPETENCES :



HYPNOSE THERAPEUTIQUE (ERICKSONIENNE)

EMDR/NMO - THERAPIE PAR MOUVEMENTS OCULAIRES

EFT - EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE

PNL - PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE

RELATION CLIENT

GESTION BUDGETAIRE

MANAGEMENT

STRATEGIE ACHATS ET NEGOCIATIONS