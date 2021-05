Audrey GUIGNET

Boulangère depuis 6 ans.



À la suite d'études en communication graphique, où j'ai obtenu un CAP et un Bac pro; j'ai eu la chance de me reconvertir en boulangerie et ainsi réaliser un rêve et ajouter une corde à mon arc.



J'ai effectué 3 années apprentissages dans une boulangerie artisanale, où j'ai eu mon CAP et mon BP.



De suite après l'obtention de mon dernier diplôme, j'ai eu la chance de travailler dans une boulangerie artisanale, où je gérais seule la production de pains et de baguettes.



J'ai eu également l'opportunité de travailler dans une franchise, où j'ai pu voir différents postes de travail et ainsi voir une autre organisation et dynamique, par rapport à une production plus élevée, de même que le travail en équipe.



Entre deux, j'ai effectué des missions d'intérim en tant que boulangère, poissonnière et employé d'emballage.