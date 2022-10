Audrey LAMIA

Après un début de carrière orienté vers le contrôle de gestion, je me suis dirigée en 2002 vers des fonctions commerciales.



Je suis particulièrement intéressée par les relations internationales. De ce fait, je suis aujourd'hui assistante commerciale "dédiée clients internationaux" dans l'industrie automobile.



Cela m'a permis d'élargir mes connaissances en matière d'exportation et d'évoluer dans un contexte interculturel qui me passionne.



Mes compétences :

Commerce international

SAP

Relations internationales

Export

Fiscalité douanière

Microsoft Office