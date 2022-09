Bonjour, je me prénomme Audrey Larsonnier membre du réseau iad France. Je suis votre conseiller immobilier* à CHARS. C'est un secteur géographique que je connais parfaitement et sur lequel je prends plaisir à exercer mon activité professionnelle de conseiller immobilier* indépendant.



Coût, surface, type de biens, quartiers souhaités dans votre ville de prédilection sont des informations qui vous aideront à définir clairement votre projet immobilier. En tant que conseiller immobilier* à CHARS, je vous apporte un accompagnement vous permettant de prendre la meilleure décision en toute connaissance de cause à l'achat ou à la vente de votre bien immobilier.



Je vous accompagne au quotidien dans cette recherche de lieu de vie si importante et vous fais bénéficier de mon réseau ainsi que de mon expérience dans la zone géographique que vous convoitez.



J'ai également l'avantage d'être conseiller immobilier* indépendant. Cela me permet d'avoir une flexibilité totale dans mon activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur CHARS et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier.



Achat ou vente de bien à CHARS, je me ferai un plaisir de vous conseiller également sur tous les aspects pratiques liés à votre projet.



N'hésitez pas à faire appel à moi, votre conseiller immobilier à CHARS.