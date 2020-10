Audrey LÉONARD

La surcharge administrative vous empêche d'être opérationnel dans votre activité ?

J'interviens à la carte, ponctuellement ou régulièrement en support à toutes les TPE / PME, start-up ayant un besoin administratif ou commercial :

- gestion et frappe de courrier,

- mise en forme de document,

- classement et archivage avec transmission des informations (e-mail, notes, fax) ,

- prise de notes,

- relances facture / devis,

- assistance à la gestion administrative et comptable dune structure,

- traitement de commandes, planification de RDV / déplacements,

- coordination d'une équipe.

Plus de prestations ? Accédez à mon site : https://assistaboite.fr/

Le but est d'accompagner les entreprises pour développer leur chiffre d'affaires, valoriser leur image de marque en intégrant rigueur et organisation.