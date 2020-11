Audrey MAISTRE

Je termine mon cycle dingénieur à lISA Lille spécialité «Management Innovation Produit», ainsi que mon stage de fin d'étude au sein de la SCAMARK (une entité du mouvement E. Leclerc).



Les enjeux auxquels le secteur de la distribution alimentaire doit faire face donnent une place importante au Chef de Produits. Il devient le garant du respect de l'environnement, de la qualité nutritionnelle du produit, de la création de son concept à sa vente en magasin. Cest un acteur majeur liant les consommateurs aux services en amont.



Analyser le marché, comprendre les consommateurs, élaborer des stratégies pour les atteindre et les sensibiliser, innover : des missions challengantes que j'aime relever au quotidien et qui me permettent de m'épanouir dans ce travail. Passionnée par les produits alimentaires, je souhaite continuer à évoluer dans le monde de la #grandedistribution et #agroalimentaire.



Mon stage touche à sa fin, je suis donc à la recherche d'un premier emploi en tant que Chef de Produits ou Chef de Projets Marketing et cela, dès aujourd'hui !