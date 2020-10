Audrey RICHARD

Bonjour à tous ,

Après 15 ans d'expérience dans une société de Gestion Immobilière , mon rêve était de voler de mes propres ailes en m'installant comme assistante administrative à distance.

Ma philosophie étant de vivre ses rêves et de ne pas rêver sa vie , me voilà lancer sur ce grand chemin prometteur.

Professionnel , je serai votre interlocutrice principale.

Je mappuierai sur mes compétences solides ( secrétariat, suivi comptable, communication ) pour que vous puissiez disposer de plus de temps pour vous recentrer sur votre métier.

Un accompagnement à la carte , sans engagement de durée et sans formalités de recrutement

En attendant , n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ,

Merci à tous