20 ans d'expérience et de défis relevés avec nos clients sur leurs projets de déploiement de réseaux d'énergie et de télécommunication, ça fait grandir une équipe



Aujourd'hui, AtlantiC Ingénierie* c'est plus de 300 collaborateurs qui accompagnent, conseillent et livrent les meilleures études pour faire avancer les grands, comme les plus petits projets. C'est ça l'Ingénierie avec un grand I