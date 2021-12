Audrey SCHOR

Conseiller patrimonial depuis un an en Ile de france, après avoir été conseiller en patrimoine financier et conseiller particuliers sur une clientèle haute gamme dans le seizième arrondissement de Paris pendant plus de 6 ans...

J'ai développé une aisance relationnelle et fonctionnelle qui me permet de m'adapter rapidement et de tisser des liens qui mettent en confiance surtout sur une clientèle exigeante.

J aime ce que je fais mais j ai envie et besoin de voir d autres horizons car je n ai plus l impression d avancer... Et pourtant je sais que j ai le potentiel pour aller beaucoup plus loin!

L univers des pro ? Celui du management ? Des pistes à explorer...