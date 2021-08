Audrey Vuillermier

Amoureuse de langlais depuis lécole primaire, des études supérieures linguistiques se sont présentées comme une évidence et jai donc suivi le cursus L.E.A. (Langues Étrangères Appliquées) à lUniversité Jean Monnet de Saint Étienne, où jai obtenu mon Master 1.

Cest au cours de ma dernière année à luniversité, lors dun stage de deux mois aux Pays Bas (où langlais était mon seul moyen de communication), que jai eu lopportunité de traduire un livre, Open For Business (par Jaap Bloem, Menno van Doorn et Erik van Ommeren), de langlais vers le français.



Jai passé dix belles années (février 2011 mai 2021) au poste dassistante commerciale dans une entreprise qui exporte vers de nombreux pays, dont les USA et le Royaume Uni. Cest ainsi que jai pu continuer à perfectionner et utiliser mon anglais dans un cadre professionnel et tourné vers le commerce international.



Cette langue fait maintenant partie de mon quotidien, y compris dans ma vie de famille et mes loisirs. Jai également un goût prononcé pour le relationnel et le partage. Jai donc décidé de quitter le monde du commerce international en devenant formatrice indépendante en anglais, afin de partager mes connaissances et permettre à dautres personnes denrichir leur carrière et leur culture grâce aux échanges internationaux.