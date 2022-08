Auffret JEAN-FRANÇOIS

Graphiste, illustrateur depuis 2006, je suis passionné par le dessin et l'animation 2D.

Sans cesse à la recherche d'idées nouvelles, je travaille mon style graphique à chaque nouveaux projets, ce qui me permet à la fois de me diversifier dans mes propositions et de forger mon trait et ma vision des sujets abordés.

Issus d'une école de communication graphique à Nantes, j'ai depuis grandement évolué dans mon trait et dans mes envies dans le but de donner toujours plus de vie à mes dessins.

Ma formation en alternance au sein de l'agence de communication BLEU-B et de l'école MJM à Rennes en section multimédia ma ouvert de nouveaux horizons en matière d'animations et de développement via internet.

Aujourd'hui mes objectifs sont divers à la fois en illustrations, en animations et en web.

Prochainement je compte m'installer en tant qu'auto-entrepreneur afin de concrétiser tous ces projets mais l'intégration à une société en multimédia ou en audiovisuel est aussi envisagée.



Mes compétences :

Flash

Graphisme

Dessin

Illustration

Webdesign

Graphiste

Communication